James Bond Lotus duikboot te koop

Door: BV

Veilinghuis RM Auctions gaat in september ‘Wet Nellie' slijten. Dat is de bijnaam voor de Lotus duikboot die in de jaren zeventig voor meer dan $ 100.000 door het in Florida gebaseerde Perry Oceanographic werd gebouwd voor de James Bond film "The Spy Who Loved Me". De Lotus was een geheel functionele onderzeeboot die is gebruikt voor het filmen van de onderwaterbeelden.

Na afloop van de productie werd de auto verscheept naar New York waar hij in een opslageenheid werd vergeten. De inhoud van die eenheid werd een decennium later - in 1989 - ‘blind' geveild om de achterstallige huurkosten te dekken. Een lokaal koppel plaatste toen een ‘bescheiden' bod en was tot hun eigen verrassing eigenaar van de filmauto. En nu gaat die weer onder de hamer.