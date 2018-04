Door: AUTO55

In navolging van alliantiepartner Renault stelt Nissan op 15 juli aanstaande het eerste in een hele reeks van budgetmodellen voor. Daarvoor werd de vorige merknaam 'Datsun' van onder het stof gehaald.

Technisch verwant aan de Micra zal de auto in principe ook diens driecilinder overnemen, al dan niet in dichtgeknepen vorm. Hij werd in de eerste plaats voor de Indische markt ontwikkeld en staat bij de werknemers bekend als de K2. Meer info werd nog niet vrijgegeven. Twee schetsen wel.