BMW i3 gepatenteerd

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Frankfurt in september (IAA) zal BMW de wereld eindelijk met de productieklare i3 laten kennismaken, een éénvolumer aangedreven door een 170pk en 250Nm koppel opwekkende elektromotor die de auto tot 160km ver moet kunnen brengen.

Er zal ook een versie met range-extender worden aangeboden om de actieradius te verlengen tot 400 kilometer. In dat geval ligt er behalve de elektrocentrale ook een kleine tweecilinder onder de kap die als generator opereert. De i3 blijft dus ten allen tijde elektrisch aangedreven. En snel is hij ook, want na 4 seconden staat er al op 60km/u op de klok en evenveel tellen later is de kaap van 100km/u bereikt. De topsnelheid is evenwel vastgeroest op 150km/u. De batterijen opladen tot 80 procent lukt in een half uurtje, een volledige sessie neemt 6 uur in beslag.

Zoals de titel verraadt zijn de patentbeelden van de i3 op het net beland. Daarvan kunnen we opmaken dat men voor de snoet en de rest van de lijnvorming trouw is gebleven aan de conceptstudie. Er komt weliswaar een hoop minder glas bij kijken - ook achteraan, waar een normale kofferklep is komen opduiken - en ook de portieren achteraan werden ingekort. Die openen en sluiten nog steeds in tegengestelde richting, wat samen met de afwezigheid van een B-stijl in principe voor een vlotte toegang tot het interieur zorgt. Het bumperwerk werd eveneens onder handen genomen om aan allerhande normen te voldoen. De rest van de beelden vind je hier.