BMW wil nog wat kwijt over de i3

Door: BV

De BWM i3 Concept Coupé kennen we inmiddels al. En terwijl we op het seriemodel zitten te wachten, wil BMW ons graag nog wat bezighouden met technische details over de werking ervan.

In pilootprogramma's met onder meer de Mini E, legden de elektrische auto's van de groep al zo'n 20 miljoen kilometer af. Statistisch gezien blijkt daaruit steeds hetzelfde: een perfect gemiddelde klant legt op een dag niet meer dan 45km af met z'n auto. En omdat de i3 een autonomie zal hebben van 130 à 150km, kan je probleemloos drie dagen pendelen zonder de auto in het stopcontact te steken.

BMW beweert eveneens dat de lithium-ion batterijen minder last hebben van hitte of koude dankzij een ‘intelligent' temperatuursbeheer. Dat is wellicht een systeem dat de batterijen op temperatuur houdt door walstroom te gebruiken - iets wat ook andere elektrische voertuigen al hebben.

Hang de i3 aan een stopcontact met een hoog voltage en je krijgt 120km autonomie op de tijd die het duurt om "een kop koffie te drinken". Best onnauwkeurig als u het ons vraagt. Wie toch last heeft van nervositeit over de autonomie zal optioneel wel een ‘range extender' kunnen kiezen. Daarmee kan je dubbel zo ver.

Eveneens boeiend: BMW bedacht voor de verwarming en de koeling van het interieur een systeem dat werkt volgens hetzelfde principe als een warmtepomp. Wat daarbij vooral van belang is: het vraagt een derde minder stroom dan een conventionele verwarming of airco. Meer foto's vind je in de special.