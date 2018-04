BMW i3 wordt vlotte jongen

Door: BV

BMW heeft de definitieve specificaties van de i3 vrijgegeven. Dat wordt een compacte elektrische monovolume die het elektrische offensief van het Duitse bedrijf zal inluiden. Het model wordt ook meteen het eerste seriemodel dat om een monocoque in koolstofvezel zal gebouwd worden. Dat helpt, ondanks de aanwezigheid van kleine accu, het gewicht onder controle te houden. Finaal zal de i3 slechts 1.195kg op de weegschaal te zetten.

Voor de aandrijving zorgt een achterin gemonteerde elektromotor die 170pk en 250Nm opwekt. Die duwt het model naar 100 in 7,2 seconden en wil niet sneller dan 150km/u om het stroomverbruik binnen de perken te houden. De lithium-ion- accuset heeft een capaciteit van 22kWh, wat overeen hoort te stemmen met een actieradius van 130 tot 160km. Laden tot 80% duurt een half uur aan een snellaadpunt. Een volle lading neemt aan je thuisstopcontact dan weer tot 8 uur in beslag.

Er komt ok nog en i3 met range-extender, waarbij een 34pk sterke 650cc tweecilinder benzinemotor naast de elektromotor dient om stroom op te wekken. Die i3 zal 300km ver geraken. Meer beeld van het (gecamoufleerde) productiemodel is er in de fotospecial.