Viercilinders voor Range Rover Sport, maar...

Door: BV

Op het westelijke halfrond dwingt de CO2-wetgeving de constructeurs wel tot het monteren van almaar kleinere motoren. De constructeurs compenseren het gebrek aan cilinderkamers en slagvolume met technologie, waarbij de turbo zich vooralsnog opwerpt als het ei van Columbus.

Vierpitters zijn reeds in het gamma van de (uittredende - bij de nieuwe is hij nog op komst) Mercedes S-Klasse en ML en de nieuwe BMW X5 opgedoken. Het mag dan ook niet verbazen dat ook Land Rover in de toekomst viercilinders in z'n grotere modellen (want momenteel enkel te koop in de Freelander, Defender en Evoque) zal introduceren. Voor de fonkelnieuwe Range Rover Sport bevestigt het bedrijf de komst van compactere motoren met zowel benzine- als diesel. Maar dat betekent niet dat je er je adem voor moet inhouden.

Jaguar / Land Rover opteerde voor de investering in een motorontwikkelingsprogramma en -fabriek (eerder dan bijvoorbeeld een productieversie van de CX-75 te ontwikkelen), maar het duurt nog jaren voor de eerste door het bedrijf zelf ontwikkelde viercilindermotoren een feit zijn. Ten vroegste in de loop van 2015 wordt dat realiteit.