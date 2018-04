Aston Martin en AMG schieten samen op

Door: AUTO55

Na een jarenlang huwelijk met Ford zal Aston Martin voortaan door Mercedes' huispreparateur AMG vooruit worden geholpen voor de ontwikkeling van nieuwe motoren. De intentie-overeenkomst werd vandaag door beide partijen ondertekend en zal nog voor het nieuwe jaar uitmonden in een waar verbond. Op gebied van auto-elektronica is het Mercedes zelf die de Britten zal bijstaan. Het eerstkomende wapenfeit zal wellicht een V8 betreffen, aangezien AMG er onlangs één heeft voorgesteld en deze naar verluidt in de basis geschikt is bevonden. Daimler, de organisatie achter Mercedes en AMG, krijgt dankzij de krabbels overigens vijf procent van de Aston Martin aandelen in handen.