Ook Mercedes lanceert 9-trapsautomaat

Land Rover kwam er al eerder mee voor de dag; nu is Mercedes aan de beurt om een automaat met negen verzetten in haar producten onder te brengen. De bak in kwestie gaat als 9G-Tronic door het leven en zal vanaf september voor het eerst opduiken in de E 350 CDI BlueTec. Die er daardoor uiteraard ook zuiniger op wordt.

Ten opzichte van de E 350 CDI BlueTec berline in combinatie met de huidige 7G-Tronic wordt er per honderd kilometer 0,2 liter winst geboekt, wat neerkomt op een totaal van 5,3l. Bijgevolg zakt ook het opgegeven CO2-emissiecijfer van 144 naar 138g/km. De break houdt het op 5,5 liter en 144g/km CO2. Ook wil Mercedes de wereld meedelen dat de 9G het toerental tot 1.350 beperkt wanneer er in het hoogste verzet binnen de wettelijke bepalingen van de Belgische verkeersaders wordt gereden. Met 120km/u op de teller dus.

Na de E zullen meer modellen worden klaargestoomd. De negentrapsautomaat kan immers zowel op de voor- als op de achterwielen inspelen, duldt tot 1.000Nm koppel - dus geschikt voor AMG-varianten - en zal ook in staat zijn (plug-in) hybriderijders te plezieren. Bovendien is de bak kleiner en lichter is dan de 7G-Tronic. Dat komt onder meer omdat het nieuwe systeem minder draaiende componenten bevat. Verder verzekeren de Duitsers nog soepelere overgangen, wat het comfort enkel ten goede komt. En in bepaalde situaties, zoals wanneer de druk op het gaspedaal het hoogst is, zal de bak meerdere versnellingen over kunnen slaan.