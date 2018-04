Buggy voor mannen

Door: AUTO55

Hij duikt op in een fantasierijke reclamefilm van de nieuwe Octavia RS en bestaat ook echt. De RS Mega Man-Pram is er gekomen na een enquête bij duizend vaders die de vraag voorgeschoteld kregen of ze meer tijd met de baby zouden doorbrengen indien ze over een - vergeef ons de uitspraak - gepimpte buggy zouden beschikken om het plaatselijke park mee te bewandelen. Maar liefst 76 procent van de ondervraagden antwoordde positief.

De uit de kluiten gewassen kinderwagen beschikt over een grippend handvat en een hydraulische vering, en over verscheidene componenten die op een auto thuishoren zoals een stoplicht, koplampen en achteruitkijkspiegels. Minstens even opmerkelijk zijn de de hoogte van het ding en de gigantische 20-duimers. Die zijn één tot twee maten groter dan de wielen die je op de sportiefste Octavia kan bestellen. Een remsysteem is inbegrepen, maar voor de spierkracht moet papa natuurlijk zelf zorgen. Meer beeld van de RS Mega Man-Pram is er in de fotospecial.