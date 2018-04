Meer over Maserati Ghibli

Door: AUTO55

Zijn naam werd van onder het stof gehaald en weerspiegelt een vierdeurs berline die zich een segment onder de Quattroporte positioneert. Het is ook de eerste Maserati ooit die plaats biedt aan een dieselmotor. Dat is een 3.0 V6 geworden, 275pk sterk en goed voor 600Nm koppel. Daarmee spurt de Ghibli in 6,3 tellen naar 100km/u. Volgens de Italianen zou de zelfontbrander gemiddeld slechts 6l/100km verbruiken.

Verder kan je kiezen tussen één van twee benzinedrinkers: een dubbel geblazen V6 met 3 liter longcapaciteit die 330pk en 500Nm trekkracht produceert, en dezelfde motor maar dan met 410pk en 550Nm om op de wielen los te laten. Die hoort thuis in de Ghibli S, dewelke de honderdspurt afwerkt in een ronde 5 seconden en tot 285km/u kan accelereren.

Alle motoren zijn verbonden met een ZF 8-trapsautomaat en bij ons wordt zowel achterwiel- als vierwielaandrijving aangeboden. In het laatste geval spreken we dan over een Q4. Ook behoort een mechanisch sperdifferentieel tot het totaalpakket.

De Ghibli zelf ontdekken kan in deze uitgebreide fotospecial.