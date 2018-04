Dak eraf voor Porsche Cayenne

Door: AUTO55

Newport Convertible Engineering is een Amerikaanse firma gespecialiseerd in het ombouwen van gesloten naar open auto's. Met succes, want de lijst van afgeleverde modellen wordt er steeds langer op. Zo liet het bedrijf de wereld eerder deze maand al kennismaken met een zomerse versie van de laatste generatie Range Rover, een concept dat Land Rover - in tegenstelling tot de Evoque Convertible - niet zelf wil waarmaken. En da's goed nieuws voor de heren en dames van NCE, die voor de dakloze Brit inmiddels al 47 bestellingen hebben genoteerd.

Volgende in rij is deze Cayenne Convertible. Zoals je ziet betreft het een exemplaar van de eerste generatie, voorzien van een typisch jaren '80 houtmotief op de flanken en de motorkap. Een vierwieler ideaal om avontuurlijke Amerikanen warm te maken, maar alvast geen spek voor onze Europese bek. Bij Porsche haalt men er wellicht de neus voor op. Of werkt de transformatie hen op de lachspieren.