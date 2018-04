Range Rover Convertible klopt Evoque

Door: BV

Land Rover plant nu toch een dakloze telg van de Evoque. Daar zag het bij de voorstelling van de concept car naar uit, maar na een negatief bericht eerder dit jaar, ziet het er nu weer naar uit dat we ons aan een productieversie mogen verwachten. Een dakloze Range Rover staat niet op het programma. Daarover bestaat geen twijfel. De heren van NCE - Newport Convertible Engineering - besloten daarom maar om die zelf te bouwen.

Het bedrijf is gespecialiseerd in dit soort conversies, maar dat betekent niet dat het een makkelijke klus is. Wellicht is het daarom dat het klapdak niet helemaal binnen het koetswerk kan opgeborgen worden en dat een rolbeugel present blijft om de structurele integriteit te garanderen. Over de vormgeving kan je dus discussiëren, maar zomers is het alvast wel. Voor details verwijzen we je graag naar de fotospecial.