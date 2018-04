Alles over de nieuwe BMW i3

Door: BV

Al sinds 2007 werkt BMW volop aan haar "project i" met als doel om een elektrische auto op de markt te brengen. Of eigenlijk een serie aan elektrische auto's. Speciaal daarvoor richtte de Zuid-Duitse autofabrikant haar eigen submerk "BMW i" op en presenteerde het drie jaar geleden de conceptcars i3 en i8. Afgelopen week kon Auto55.be u al in première de eerste details onthullen en nu is het model ook officieel voorgesteld. Het bestaat in een uitsluitend elektrisch aangedreven variant en een versie die ook een verbrandingsmotor aan boord heeft.

De lithium-ion batterijen hebben onmiskenbare invloed op het autogewicht. Batterijen met een pluimgewicht bestaan nog steeds niet, waardoor het gewicht van alle elektrische wagens en hybrides aan de zware kant is. BMW legt de lat daarvoor hoger dankzij een structuur in koolstofvezel en passagierscel in CFRP. Dat is met koolstofvezel versterkt plastic. Het gewicht blijft daardoor beperkt tot 1.195kg. De versie met verbrandingsmotor tikt dan weer af op 1.315kg.

Door de stijfheid van het materiaal kon BMW dan weer wel relatief eenvoudig kiezen voor de deuropstelling met coventioneel openende voordeuren en tegengesteld scharnierende achterdeuren. De afwezigheid van een B-stijl leverde geen grote structurele handicap op.

De i3 heeft een voetafdruk die 3.999mm lang en 1.775mm breed is en biedt ruimte voor inzittenden en maximaal 260l bagage terwijl de hoogte van 1.578mm verraadt wat het koetswerk met z'n eigenzinnig vormgegeven gordellijn evenmin kan camoufleren: het is een kleine monovolume. Handig voor in de stad, uiteraard. Zeker met een beperkte draaicirkel van amper 9,86m.

Het interieur heeft een geheel vlakke vloerplaat en is leverbaar in de smaken Loft, Lodge of Suite - met telkens een specifieke materiaal- en aankledingskeuze. Twee digitale schermen (één bovenop de middenconsole en één in de plaats van een conventioneel instrumentarium) zijn steeds aanwezig. De meeste snufjes, zoals LED-koplampen, een panoramisch glazen dak kan je uit de optielijst plukken.

Een elektromotor die 170pk en 270Nm naar de achterwielen versluist staat als krachtbron te boek. De 50kg wegende motor zit vlak bij de achterwielen waardoor de elektrische versie een ideale gewichtsverdeling van 50/50 kan voorleggen. De sprint naar 100km/u kan in 7,2 tellen en de begrenzer spant de teugels bij 150km/u. Of de i3 net zo goed stopt of van richting verandert valt nog te bezien, want z'n 155-rubbers zijn naar hedendaagse normen wel erg smal.

De tweede variant heeft een identieke aandrijflijn maar is bovendien uitgerust met een 650cc tweecilindermotor. Die wekt 34pk op, maar dat is eigenlijk onbelangrijk gezien die alleen dient om stroom op te wekken. Door het extra gewicht moet je wel 7 tienden bij de sprinttijd optellen, maar de actieradius van de elektromotor stijgt dan wel van 130 à 160km (volgens de constructeur) naar zo'n 300km. Veel brandstof kan je niet meesleuren, de tank is slechts 9 liter groot.

Normaliter verloopt het opladen van de batterijen, waarop een garantietermijn van 100.000 kilometer rust, via een conventioneel stopcontact of via de BMW i Wallbox die thuis of op het werk kan worden geïnstalleerd. Met behulp van een snellader duurt het 30 minuten om de batterij voor 80 procent op te laden. De i3 wordt elverbaar vanaf € 35.500 terwijl een versie met Range Extender net geen € 40.000 kost. Meer dan 100 beelden vind je in onze fotospecial.