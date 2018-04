Hier is de elektrische BMW i3

Door: BV

Dat de i3 in ons land € 35.500 zal kosten, heeft BMW reeds bekendgemaakt. Zonder duidelijkheid te scheppen over de kostprijs van de batterijen, de laadsystemen of de huurwagenprogramma's overigens. En terwijl de Duitsers zich opmaken voor een spetterende première zijn de officiële beelden van de elektrische achterwielaandrijver reeds boven komen drijven. En daarop is een productieversie te zien die weliswaar andere bumperschilden en lichtunits heeft dan het studiemodel en ook de doorzichtige deurpanelen laat vallen, doch nog steeds behoorlijk veel originaliteit aan boord legt.

Bovenop de in koolstofvezel opgetrokken architectuur komt een model met een aparte lichtsignatuur en een opvallende dip in de gordellijn ter hoogte van het achterportier dat overigens ook nog eens naar achteren toe openzwaait voor een betere toegankelijkheid.

Het interieur is eveneens apart, met wat meer hoeken dan we gewend zijn, originele bekledingsopties en een tweespakig stuurwiel. En de technologie neemt een eerder prominente plaats in, alsof je je iPad gewoon op de boordplank hebt geparkeerd. Nogal wat merken dwepen de jongste tijd met die helemaal niet geïntegreerde look.

Er komen twee varianten. De instapper heeft een 22kWh lithium-ion accu en een elektrische motor die 170pk en 250Nm ontwikkelt. Goed voor en begrensde top van 150km/u, een sprint van 7,2 tellen een een rijbereik van zo'n 130km. Een tweede model heet een 650cc tweecilinder aan boord die dienst doet als generator. Die helpt het rijbereik naar 300km. Beeld is er in de fotospecial.