Suzuki iV-4 opent het teaserseizoen

Door: BV

In september opent het Autosalon van Frankfurt z'n deuren. Een hoogmis voor de automobiel, waarop traditioneel een hele vloot nieuwe modellen en concept cars in de kijker wordt gereden. Hongerig naar aandacht geven de meeste autobouwers op voorhand al één of meerdere keren plaagbeelden van dat nieuws vrij. Auto55.be holt niet meteen achter elke glimp van een nieuwe deurklink aan - in de veronderstelling dat u net als wij uw tijd beter kan besteden -, maar als er effectief wat uit af te leiden valt, onthouden we ze u niet. En het is de Suzuki iV-4 die met twee teasers het seizoen opent.

De beelden bestaan in essentie uit een silhouet van een studiemodel. Dat luidt evenwel de komst van een nieuwe compacte SUV voor het Japanse merk in, met een recept dat belooft nogal wat kaas van het brood van onder meer de Nissan Juke te hebben gepikt. Stedelijk, wellicht gebaseerd op een ingekorte bodemplaat van de SX-4, met meer gewaagde lijnen en proporties dan we tot op heden van het bedrijf gewend zijn.

De koets is deskundig onderbelicht in bijhorende prenten en toch vallen er al een aantal kenmerken uit af te leiden. Zo zijn de wielen ver naar de hoeken geduwd, is het duidelijk een vierdeurs, zien we een grille met vijf segmenten, grote dagrijlichten en kleine zijspiegels en twee in het dak of dakrails ingewerkte spots. Als de eerste informatie correct is dan wordt het product in een wat bravere vorm in 2015 in de catalogus geparkeerd. De Suzuki-fabriek in Hongarije ligt al aan een investeringsinfuus om dat mogelijk te maken. Beeld? In de fotospecial uiteraard.