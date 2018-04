Suzuki SX4 doet de generatiewissel

Door: BV

In Parijs beweerde Suzuki nog dat de S-Cross geen opvolger wou zijn van de SX4, maar het lag voor de hand. Inmiddels is die concept doorontwikkeld tot seriemodel. Dat beleeft z'n werelddebuut in Genève als... tweede generatie SX4. Het model is in het hele proces wel wat scherpe kantjes en -helaas- ook originaliteit verloren.

De nieuwe SX4 is vanaf een leeg vel papier ontworpen, staat op een compleet nieuw platform en zit een stuk steviger in de buitenmaten dan voorheen. Dat kan niet anders dan het plaatsaanbod aan de binnenzijde naar een hoger plan tillen. De nieuweling is 4,3 meter lang, 1,77 meter breed en 1,57 meter hoog en daarmee respectievelijk 16,5 centimeter, 10 centimeter en nogmaals 10 centimeter gegroeid ten opzichte van de eerste generatie. Ook de wielbasis nam met een forse tien centimeter toe. De bagageruimte illustreert de evolutie passend. De huidige SX4 moet het stellen met 270l. De nieuwe stelt 430l ter beschikking.

Veel van de auto's die in de Suzuki SX4 een concurrent (zouden moeten) zien doen zich stoerder en avontuurlijk voor dan ze in werkelijk zijn. Het lijkt dat ze bergen zonder een zuchtje trotseren, maar als het erop aankomt stranden ze veelal nog voordat er een verschil in hellingshoek te bespeuren is. En ook de koper van deze nieuwe telg beperkt zich best tot verharde paden. Voor de nieuwe SX4 heeft Suzuki de zogenaamde ALLGRIP4-vierwielaandrijving wel weer verbeterd en voorzien van 4 verschillende karakteristieken (Auto, Sport, Snow en Lock) waarvan de eerste drie modi voor zich spreken en de laatste een helpende hand aanreikt in penibele situaties. In ‘Lock' worden de aandrijfkrachten evenredig over alle vier de wielen verdeeld voor maximale grip en krijgt de transmissie een seintje hij zo veel mogelijk trekkracht naar de achterwielen moet sturen.

Om de nieuwe SX4 aan te drijven heeft Suzuki haar bestaande 1.6-benzine en -diesel onder de loep gelegd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. Dat heeft niet meer vermogen opgeleverd, maar wel een lager verbruik en lagere CO2-uitstoot. Gekoppeld aan een manuele 5-bak of CVT-automaat noteert de nog altijd 120pk en 156Nm sterke benzinemotor gemiddeld 125gr/km aan CO2 uitstoot, terwijl dit 136gr/km is wanneer alle vier de wielen permanent worden aangedreven. Wie schoner wil moet de 120pk en 320Nm sterke diesel kiezen. Dat model noteert 110gr/km (2WD, manuele 6-bak of CVT) en 115gr/km in het geval van een vierwielaangedreven versie.

Net als de huidige SX4 zal ook de nieuwe worden gebouwd in Suzuki's fabriek in Hongarije. De verkoop start komende herfst. Een panoramisch dak met twee verschuifbare panelen prijkt dan in de optielijst. Z'n achterkant ziet er trouwens zo uit.