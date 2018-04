Lucra 2.2 oogst de kracht van de V8

Door: BV

Kleine wannabe-autoconstructeurs zijn er met de duizenden. Maar het aantal bedrijfjes die ook effectief een model in de catalogus krijgen loopt slechts in de honderden. Velen zijn onbekend, en dus - wellicht - onbemind. Zo ook Lucra, dat met de LC470 welgeteld één model in de catalogus heeft. Dat beschikt over een buizenchassis waarin een V8 gelepeld wordt. Twee centrales zijn afkomstig uit de Corvette, maar ook een V8 van AMG past erin.

Na een carrière van 10 jaar acht het Californische bedrijfje de tijd rijp voor aflossing. En dat is wat deze Lucra 2.2 moet doen. Het recept, met inbegrip van grote achtcilindermotoren, blijft behouden, maar de koets is alvast helemaal nieuw. Inspiratie voor het lijnenspel komt van de Corvette Stingray Racer Concept uit 1959. Van die auto hebben we een plaatje op onze facebook-pagina gepost.