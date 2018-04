Land Rover zet elektrische Defender aan het werk

Door: BV

Land Rover presenteerde eerder al een elektrische versie van de Defender. Geen studiemodel of prototype, zegt de fabrikant, maar veeleer een rijdend laboratorium. Dat zou ons een indicatie moeten geven van de (complete afwezigheid van) productieplannen. Maar intussen zetten de Britten hun elektrische creatie wel aan het werk.

De Defender EV wordt vanaf heden ingezet in het "Eden Project". Dat is een faciliteit voor onderzoek naar planten en behoudt van de fauna, maar is ingericht als een park dat ook behoorlijk wat bezoekers ontvangt. Die worden tussen de verschillende koepelvormige gebouwen vervoerd in vier treinwagonnetjes die voortaan elke dag 8 uur worden gesleept door de elektrische Defender. Het totale gewicht bedraagt een verre van kinderachtige 12 ton.

We herhalen nog even dat de elektrische terreinrakker wordt aangedreven door een 94pk en 330Nm sterke elektromotor, gevoed door een lithium-ion accu. Een enkele lading is voldoende voor 100km zware arbeid. Snelheid is niet z'n sterkste punt - meer dan 112km/u kan je er niet uit halen. Beeld van de zwoegende Defender EV is er in de fotospecial.