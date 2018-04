BMW M3i Concept: virtuele speelvogel

Door: BV

BMW mag dan wel de Duitse constructeur zijn die rijplezier het hoogst in het vaandel draagt, het is net dat merk dat het zonder zuivere sportwagen moet stellen. De i8 wordt gelukkig in de coulissen klaargestoomd, maar er is natuurlijk ruimte voor meer speelvogels. Bij gebrek aan een echt exemplaar, puzzelde designer Alexander Imnadze dan maar deze virtuele M3i bij elkaar. De naam suggereert welk model ervoor aan de basis zou kunnen liggen en hint tegelijk naar de aanwezigheid van een elektrische (of hybride) aandrijflijn, maar nu zijn we er wellicht te lang over aan het nadenken.



Deze speelvogel suggereert met z’n tweezitterarchitectuur alvast dat BMW wel eens werk mag maken van wat pittiger tweezitters. Een Z-label (naar de Z4) is dan natuurlijk logischer. Het is overigens niet zo dat er bij BMW nooit wordt nagedacht over een echte sportwagen. Op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este dat door de Duitsers wordt gesponsord, rolden ze zelf al een hommage aan de M1 in het daglicht. Dergelijke modellen hebben echter de vervelende neiging om op de winst te wegen. Dat willen de Duitsers nu ook weer niet. Hopelijk brengt de fotospecial ze op andere gedachten...