Porsche viert 5 miljoen fans met 911 Carrera 4S

Dankzij netwerksites kunnen autoconstructeurs meer dan ooit hun populariteit in cijfers omzetten. Tenslotte beschikt lang niet iedereen over de middelen om een nagelnieuwe sportwagen voor de deur te parkeren. Porsche telt inmiddels ruim 5,8 miljoen 'fans' op facebook en zo'n 800.000 kliks geleden werd aan de internetters gevraagd een 911 Carrera 4S aan te kleden ter ere van de grote aanhang. Zo geschiedde in februari.

En de geschiedenis herhaalt zich, want met de teller op 2 miljoen werd al eens een Cayman S in een nieuw jasje gestoken. De krachtiger 911 die we vandaag te zien krijgen, spreekt echter nog meer tot de verbeelding. Hij bezit witte 20-duimswielen en onderging een sportkuur wat de ophanging en het uitlaatsysteem betreft. Ook werd de aerodynamica van het beest niet ongemoeid gelaten. Voor de buitenkant werd gekozen voor Aqua Blue Metallic, en blauw is ook voor de verlichting van de drempels van toepassing.

Fans kunnen zelf met de auto gaan rijden na het indienen van een aanvraag bij het Porsche Experience Center in het Britse Silverstone. Meer beeld van het feestnummer is er in de fotospecial.