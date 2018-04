Audi A3 1.6 TDI Ultra is minder dorstig

Door: AUTO55

Audi gaat 'eco' en is van plan een hele reeks diesel- en benzinedrinkers van een schonere afgeleide te voorzien. Eerst aan beurt is de A3 1.6 TDI Ultra, die volgens de opgave genoeg heeft met 3,2l/100km diesel, wat neerkomt op 85g/km CO2. De 1,2t wegende Duitser laat maximaal 110pk op de voorwielen los en spurt in 10,5 tellen naar honderd. Zijn topsnelheid - irrelevant maar interessant - bedraagt 200km/u

De hatchback zal zowel met drie als met vijf deuren worden aangeboden en ligt 1,5cm lager dan de conventionele A3. Ook beschikt hij over een langere eindverhouding, 16-duimers met banden met lage rolweerstand en zijschorten uit de S-Line reeks. Op exacte prijzen voor België is het nog even wachten.