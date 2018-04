Laatste dakloze Shelby GT500 moet geld opbrengen

Door: AUTO55

Generatie vijf van de Mustang loopt stilaan op zijn laatste benen. Maar nog tot de volgende hengst de neus buitensteekt, blijft de productieband natuurlijk gewoon rollen. En minstens één van de exemplaren die het tijdperk afsluit, een Shelby 500GT met het dak eraf, zal voor het goede doel worden geveild. Indy 500 winnaar Parnelli Jones gaat er eigenhandig een krabbel opzetten en de racepiloot zal ook op de veiling aanwezig zijn.

De verkoop gaat door tijdens de Hot August Nights. Dat is een grootschalig, meer dan een week overspannend evenement dat de jaren '50 en '60 doet herleven (lees: rock & roll en oldtimers) en in '86 werd ingevoerd. "The weather was hot, the month of august was right, therefore, Hot August Nights was born", luidt het van over de plas. De huidige editie loopt nog tot zondag 11 augustus in de straten van Reno in Nevada. Grease in het echt, zeg maar.

Aangezien de auto het levenslicht nog niet heeft gezien, mag de hoogst biedende zelf het kleurenpatroon bepalen en eender welke interieuruitvoering aanstippen. De opbrengst gaat integraal naar de Brain Injury Association of America, die met alle American footballspelers die de statenvereniging rijk is, allicht nooit zonder om werk verlegen zit.