Toyota Yaris Hybrid R Concept met 400pk

Door: BV

Toyota heeft een potige hybride aandrijfijn, verwant aan die van de TS030 Le Mans racewagen, bovenop het onderstel van de kleine Yaris geparkeerd. Dat probeert de constructeur ons nu al enkele weken duidelijk te maken met een reeks nietszeggende plaagbeelden die vanaf vandaag het gezelschap krijgen van een eerste duidelijke schets. We hebben schattingen van het totale vermogen: zo'n 400pk, waarvan het gros voor rekening is van de elektromotoren en het tweede deel wordt opgewekt door een 1.6l benzinemotor in race-spec. De vier wielen mogen aan het driedeurskoetswerk sleuren. Ook het nieuwe beeld hebben we toegevoegd aan de gallery met de verschillende teasers.