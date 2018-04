Citroën C-Elysée WTCC in actie

Door: AUTO55

Het World Touring Car Championship is volgend seizoen een legende rijker. Niemand minder dan veelvoudig rallykampioen Sébastien Loeb zal de kleuren van (alweer) Citroën verdedigen, aan boord van een nieuwbakken racewagen: de C-Elysée WTCC. Oud nieuws, horen we je al denken. En terecht. Maar dat wil niet zeggen dat de zaken niet worden opgevolgd.

Fotografen van dienst hebben al gretig van de opportuniteit gebruik gemaakt om plaatjes te schieten van de bolide in actie op het Zuid-Franse circuit van Paul Ricard. Bewegende beelden van de auto kan je op onze facebook-pagina raadplegen, op het einde van de door Citroën uitgebrachte kortfilm.

De C-Elysée in racetrim laat zich aandrijven door een 1.6l turbobenzinemotor die 380pk en 400Nm ontwikkelt. Dezelfde krachtbron voorziet ook de DS3 WRC van een stel vleugels. Loeb inbegrepen zet de WTCC-bolide slechts 1,1 ton op de weegschaal. Medio september zal de vierwieler officieel aan het grote publiek worden voorgesteld op de IAA in Frankfurt.

Met de auto waar de krachtpatser van is afgeleid, de C-Elysée, richt het Franse merk zijn pijlen op snelgroeiende markten als China, Rusland en Latijns-Amerika. Door de berline - die overigens thuishoort in het C-segment - te laten opdraven in een bekende competitie als de WTCC, is men alvast zeker van een stevige dosis publiciteit. Citroën hoopt uiteraard op een succesnummer.