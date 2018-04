Eindelijk break voor Honda Civic

Door: BV

De Honda Civic heeft het weer lang zonder functionele variant moeten stellen. Maar daar komt nu verandering in. Op het Autosalon van Frankfurt debuteert deze Civic Tourer. Met een identieke bestuurderspost als de vijfdeurs, maar meer hoofdruimte voor de achterpassagiers en ruimte tot zo maar eventjes 1.668l bagage. De achterbank zijn door Honda ‘magic seats' gedoopte zetels. Ze klappen weg door in de koffer aan een hendel te trekken - zonder inspanning in nauwelijks enkele seconden.

Onder de kap komen alvast twee motoren. Dat zijn een 1.8 i-VTEC benzine en een 1.6 i-DTEC diesel. De eerste ontwikkelt 142pk en 174Nm terwijl de diesel 120pk en 300Nm laat optekenen. Om de laadcapaciteit alsnog te paren aan uitstekende rijeigenschappen, neemt Honda z'n toevlucht tot adaptieve dempers. Dat is voor het eerst.

Honda vijst de Civic Tourer bij elkaar in z'n Engelse fabriek. Als alles volgens plan verloopt, staat die begin volgend jaar bij de dealer. Foto's zijn er nu al in de fotospecial.