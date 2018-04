M Performance voor BMW 4 Coupé en Cabrio

Door: BV

De BMW 3 Coupé en Cabrio zijn vervangen door de BMW 4-Reeks. Van die marketingzet (want technisch heeft het eigenlijk niets om het lijf, gezien alle ingewanden gewoon die van de 3-Reeks zijn) bent u al even op de hoogte. En voor wie geen zin (of geld) heeft in een M4, is er het M Performance label dat zich vooral op de aankleding richt. Dat werd een jaar geleden voor de coupé geïntroduceerd en nu komt de cabrio aan bod.

M Performance?

Centraal staat een koetswerkkit die in z'n geheel of in losse componenten verkrijgbaar is en onder meer buitenspiegels, voorbumper, zijschorten, uitlaatsierstukken en koffervleugel omvat. Geen van die zaken doet ook effectief iets aan je ‘performance', maar ook daar kan je een korte mouw aan passen. De 420d kan je trakteren op 16pk en 40Nm, de 428i kan van 29pk en 29Nm voorzien worden en de 435i wordt op verzoek 35pk en 50Nm sterker na ingrepen in de boordelektronica.

Ook vanbinnen

Het interieur kan je ook spekken. Met sierlijsten of een specifiek aankleding, al valt een stuur met geïntegreerde LED's die dienst doen als schakelindicator wellicht het meest op.