Wiesmann in nauwe schoentjes

Via de rechtbank van Münster tracht Duits sportwagenconstructeur Wiesmann uitstel van betaling te bekomen. Het bedrijf, dat nu naarstig naar investeerders op zoek is, kon de oplopende ontwikkelingskosten niet langer dragen en hoopt op een curator om de zaken te overzien.

Wiesmann als automerk werd in '88 leven ingeblazen door de broers Friedhelm en Martin Wiesmann, die inmiddels beide het bedrijf verlaten hebben. Vijf jaar na de oprichting werd het eerste wapenfeit ter wereld gebracht: een retrogelijnde open tweezitter met BMW-techniek onder de motorkap. Momenteel staan er vijf versies in het gamma te blinken en nog steeds worden ze met de hand vervaardigd, rekening houdend met de wensen van de klant. Kenmerkend aan het bedrijf is het logo - een gekko - dat sinds 2007 het dak van de fabriek in Dülmen belichaamt. Vorig jaar wisselden 150 nieuwe Wiesmann-modellen van eigenaar.