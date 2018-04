VW neemt (nu pas!) afscheid van de T2

Door: BV

Volkswagen lanceerde een flink gemoderniseerde versie van de T2 in augustus 1967. Een model dat in Europa en de VS leverbaar bleef tot 1979. In Mexico werd het model aangeboden van 1971 tot 1996. Van 1981 tot 1986 was het te krijgen in Argentinië. En in Brazilië ging het busje in productie in 1976 en is het vandaag nog steeds te krijgen. Maar daar komt nu verandering in. De T2 gaat er uit dienst en een speciale afscheidseditie zwaait het model er uit. De Duitsers sluiten er ook nog een ander tijdperk mee af. Sinds 1935 was er steeds, ergens ter wereld, wel een VW te koop met de motor achterin. Ook dat is nu verleden tijd.

De Braziliaanse T2 is dan wel mild onder handen genomen door de jaren heen, maar bleef wel herkenbaar. Voor de aandrijving zorgt een 1.4l benzinemotor die zowel benzine als ethanol lust en (afhankelijk van de brandstof) minimaal 78 en maximaal 82pk opwekt. Wie ervan uitgaat dat de T2 er voor een appel en een ei te koop was, zet verkeerd in. De afscheidseditie kost er omgerekend zelfs meer dan € 25.000. De speciaal gelakte en uitgedoste T2 is te bewonderen in de fotospecial.