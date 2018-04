BMW X5 eDrive is wat je denkt dat het is

Door: BV

Frankfurt wordt ook het toneel voor de introductie van een hybrideversie van de X5. In concept vorm weliswaar, al betekent dat bij BMW dat serieproductie nu al om de hoek loert.

De X5 eDrive krijgt een viercilinder turbo benzinemotor die hulp krijgt van een 95pk sterke elektromotor. Die wordt gevoed door een lithium-ion accu die netjes onder de laadvloer in de koffer zit verstopt. Opladen gebeurt niet alleen door de recuperatie van remenergie en stroomoverschot tijdens het rijden - het kan ook gewoon aan het stopcontact.

Met tot de rand geladen batterijen raakt de X5 eDrive tot 30km ver en is hij tot een top van 120km/u in staat. Omdat je tijdens een derde van de verbruikscyclus van 100km helemaal niets uitstoot of aan fossiele brandstof verbruikt, zakt de CO2-uitstoot tot 90gr/km en bedraagt het officiële verbruikscijfer amper 3,8l/100km. Je krijgt drie rijmodi. De X5 kan zich gedragen als een normale hybride, als een zuiver elektrische auto of de batterijlading behouden voor later (wanneer je bijvoorbeeld een zone in moet waar beperkingen gelden).

Natuurlijk moet je je groene attitude kunnen etaleren. BMW voorziet daarvoor - net als elke andere constructeur - een overvloed aan blauwe koetswerkaccenten. We kunnen opsommen waar die allemaal zitten, maar je kan het net zo goed bekijken in de fotospecial.