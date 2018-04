Win tickets voor After Earth @ Drive In Movies

Door: BV

Door een noodlanding zijn tiener Kitai Raige en zijn vader Cypher, gespeeld door Jaden en Will Smith, gestrand op Aarde, 1.000 jaar na de rampzalige gebeurtenis waardoor de mens de Aarde moest verlaten. Wanneer Cypher ernstig gewond geraakt, moet Kitai beginnen aan een gevaarlijk reis om hulp te zoeken voor zijn vader. Tijdens zijn zoektoch op onbekend terrein kom hij oog in oog te staan met geëvolueerde diersoorten die nu de aarde regeren en een niet te stoppen buitenaards wezen dat ontsnapt is tijdens de crash. Vader en zoon zullen moeten leren om samen te werken en elkaar te vertrouwen als ze nog enige kans willen maken op een terugkeer naar huis.

Aanstaande woensdag 28 augustus wordt After Earth geprojecteerd op het scherm van de Cocacola Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!