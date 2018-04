Toyota neemt Land Cruiser onder handen

Door: BV

Toyota heeft het fijnere werktuig ter hand genomen en boetseert de Land Cruiser bij voor weer enkele extra jaren noeste arbeid. Maar voor we de uiterlijke wijzigingen onder de loep nemen, gaan we alvast nog eens het motorenpalet overlopen. Dat omvat een 4.0l V6 die 282pk ontwikkelt maar aan z'n erg grote slagvolume per cilinder ook een trekkracht van 385Nm overhoudt. In onze contreien opteer je echter geheid voor de drieliter diesel. Die ontwikkelt 190pk en 420Nm. Beiden pakken ze uit met een Euro V-uitstootclassificatie en een gemiddeld verbruik dat een tikkeltje lager is. Potentiële klanten liggen wellicht vooral wakker van wat er aan de trekhaak mag. En daar tikken beide varianten af op 3 ton.

Het interieur is grondig onder handen genomen. Het kreeg een nieuw instrumenterarium en heeft een 4,2" kleurenscherm, dat je voortaan een hoop extra informatie geeft. De hellingshoek of de tractie per wiel bijvoorbeeld. Vooraan moet je het stellen met de obligate nieuwe bekleding, sierlijsten en kleuren, maar zitrij 2 en 3 worden op hertekend meubilair getrakteerd voor net dat beetje meer comfort, gebruiksgemak en ruimte.

Nieuws voor de buitenzijde omvat uiteraard nieuwe kleuren en velgen. In het laatste geval zijn die 17 of 18 duim groot, in het eerste geval tellen we vier tinten die voorheen niet te koop waren. Maar zelfs als je dat allemaal aan je voorbij laat gaan, wordt je nog steeds nieuwe lichtunits rondom (vooraan met LED-dagrijlichten), een andere grille en nieuwe bumperschilden geserveerd. Toyota zegt dat de Land Cruiser nu krachtiger oogt dan ooit tevoren. Die claim kan je aan de realiteit toetsen in de zeer uitgebreide fotospecial.