Volgens het boekje: Peugeot 3008 en 5008 facelift

Dat betekent dat de buitenzijde recht heeft op nieuwe lichtunits, andere bumpers en een gewijzigde grille bovenop de extra keuzemogelijkheden voor lak en velgen. Binnenin levert een facelift je volgens de ongeschreven wetten van de industrie nieuwe stoffen voor de bekleding en andere sierlijsten op. Peugeot is een goede leerling en volgt de formule dan ook tot op de letter, voor zowel de 3008 als de 5008.

Aan het motorenpalet wordt eigenlijk niet geraakt, maar we zetten voor de 5008 alvast alle mogelijkheden toch nog even op een rij. We beginnen met de diesels.

- 1.6 e-HDi, 115pk, gerobotiseerde zesbak, 4,2l/100km, 109gr/CO2/km

- 1.6 HDi, 115pk, 6M, 4,7l/100km, 124gr/CO2/km

- 2.0 HDi, 150pk, 6M, 5,3l/100km, 138gr/CO2/km

- 2.0 HDi, 163pk, 6A, 6,3l/100km, 164gr/CO2/km

Het benzinegamma biedt even veel keuze, maar houdt het wel bij één enkel basisblok.

- 1.6 VTi, 120pk, 5M, 6,9l/100km, 159gr/CO2/km

- 1.6 THP, 155pk, 6M, 6,9l/100km, 159gr/CO2/km

- 1.6 THP, 155pk, 6A, 7,6l/100km, 175gr/CO2/km

- 1.6 THP, 163pk, 6A, 8,3l/100km, 191gr/CO2/km

Foto's en afmetingen van de 5008 vind je in deze fotospecial, voor beeld van de 3008 kan je dan weer hier terecht.