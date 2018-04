Achter de schermen bij Renault F1 te Spa

Door: TB

Autosport volgen we niet op de voet bij Auto55, dat weten onze trouwe lezers al langer als vandaag. Maar datzelfde autominnende publiek weet anderzijds ook dat als de gelegenheid zich voordoet om de racerij 'net wat anders dan de anderen' te verslagen, dat wij die kans uiteraard niet afslaan. En zo komt het dat Renault ons graag even mee wou nemen achter de schermen van 's lands hoogmis van de autosport, en wij gretig ingingen op dat aanbod.

Renault levert motoren aan maar liefst vier F1 teams in het seizoen 2013. En nog niet van de minste ook. Red Bull bijvoorbeeld kaapte vorig jaar met wereldkampioen Sebastian Vettel en de Australiër Mark Webber al de constructeurstitel weg, en is ook dit jaar niet van plan die titel zo maar uit handen te geven. Ook Lotus F1, met de Fin Kimi Räikkönen en Fransman Romain Grosjean in de stuurkuip maar ook onze landgenoot Jérôme D'Ambrosio op de loonlijst, is stilaan doorgegroeid van een subtopper naar geduchte tegenstander. Williams heeft het nog steeds wat moeilijk, ondanks de rijke geschiedenis van de renstal, en Caterham speelt voorlopig vooral mee in de achterhoede. De Franse autoconstructeur is terecht fier op de teams die het van de nodige pk's voorziet, en is momenteel alvast druk in de weer met de krachtbron van de toekomst. Volgend seizoen moeten de teams immers werken met een 1.6 V6 benzinemotor met turbo.

Wij schoten enkele onconventionele plaatjes tijdens ons bezoek aan de paddock en de pitboxes van Caterham F1 en Lotus F1. Veel kijkplezier!