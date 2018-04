Volvo heeft genoeg van 'vanille'

Door: BV

Thomas Ingenlath, de nummer 2 in de designafdeling van Volvo, zegt dat de wagens van het merk de jongste tijd wel aardig, maar niet uitzonderlijk waren. ‘Vanille', om hem het exacte woord uit de mond te nemen. Een uitspraak die je als vertegenwoordiger van een bedrijf natuurlijk alleen doet als er verandering op til is. En kijk, op het Autosalon van Frankfurt zal Volvo een studiemodel voor een grote, ranke coupé voorstellen met een design dat weinig gemeen heeft met het meest voorkomende roomijs.

Aanstaande donderdag serveren we je de details in onze nieuwsrubriek, maar tot het zover is dienen deze teaserfoto's alvast als zoethouder.