Officieel: Volvo Concept Coupe

Door: BV

Volvo heeft zoals beloofd de informatie over de Concept Coupé, een studiemodel dat we over amper 2 weken op het Autosalon van Frankfurt zullen kunnen bewonderen, vrijgegeven. De tweedeurs is tot stand gekomen onder het toeziend oog van Vice President of Design Thomas Ingelath en moet voor het bedrijf een nieuwe, spannender, stijlrichting inluiden.

Het showexemplaar is heeft een 2+2-layout, maar voor veel meer dan bagage zal je de achterzitjes niet moeten gebruiken. Comfort was van het hoogste belang, wat in de verf zet dat de Zweden hier een echte GT hebben willen neerzetten. Een snelle reiswagen dus, en zeker geen volbloed sportieveling. Nochtans komt de Concept Coupé geen kracht te kort. De plug-in hybride aandrijflijn maakt gebruik van een elektromotor bij de achteras en een 2-liter turbo benzinemotor die de aandrijving vna de voorwielen voor z'n rekening neemt. Samen goed voor 400pk en 600Nm. Over exacte prestaties zeggen de Zweden niets, maar reken er maar op dat exotisch ogende Zweed zich niet belachelijk maakt.

In de cabine ging erg veel aandacht uit naar de vormgeving van de zetels. Die lijken wel van een Zweedse meubelontwerper te komen. Kwaliteitsleder, grijs hout, glas en glanzend zwarte accenten zorgen er voor een sfeer van welbehagen en luxe. Aan elektronica evenmin een gebrek, met onder meer een head-up-display en de tegenwoordig verplichte infotainmentinstallatie.

Hoewel beide modellen niets met elkaar te maken hebben, toont Volvo hier al een aantal stijlelementen die we volgend jaar op de tweede generatie van de XC90 zullen terugvinden. We hebben het dan onder meer over de vorm van de koplampen, met T-vormige dagrijlichten, de zwevende grille, de hoekige achterlichtunits en de sierelementen die de luchtinlaten van de voorbumper opsmukken. De Coupé Concept hint volgens de Zweden ook nog eens subtiel aan de iconische P1800, maar dat zal de XC90 uiteraard niet doen. De productiekansen van deze tweedeurs zijn overigens evenmin onbestaande. Volvo denkt al langer aan een sportiever ogend derivaat van de S60.

De creatie is uitgebreid te aanschouwen in onze 69 beelden tellende fotospecial.