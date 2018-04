BMW X5 Individual voorgesteld

Door: BV

We zullen maar van meet af aan bekennen dat we het ‘Individual'-programma van BMW niet helemaal begrijpen. En dat is bij de nieuwe generatie van de X5 niet anders. Natuurlijk is het leuk dat je een auto in de eigen koetswerk- of interieurkleur kan bestellen. Maar dat laten de Duitsers eigenlijk niet toe. Je hebt weliswaar keuze uit twee luxueus ogende (maar daarom niet duurdere) koetswerkkleuren, Robijnzwart en Pyrietbruin, twee specifieke bruintinten om het interieur aan te kleden en de keuze uit contraststiksel of piping. Maar dat zijn zaken die net zo goed in de optielijst kunnen staan. Door het Individual-label kunnen ze gewoon (nog) duurder aan de man gebracht kunnen worden. BMW is niet de enige Duitse producent die op die manier een loopje probeert te nemen met de intelligentie van z'n klanten.

De accessoires van het merk, zoals kinderzitjes, klaptafels, iPad-houders, skizakken, vloermatten of een kapstok - dat is allemaal weer wel te begrijpen. Daar dekt de vlag duidelijk de lading en wie in de markt is voor een X5 vindt er misschien wel iets dat echt praktisch is. Je kan het allemaal bekijken in de fotospecial.