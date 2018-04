Nog geen beterschap: Belgische automarkt augustus

Door: BV

Augustus is als het op inschrijvingen van nieuwe wagens aankomt, nooit een topmaand. Maar dit jaar blijft de teller op 29.829 steken, wat betekent dat er ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar toch weer 4,6% werd toegegeven. Maar niet alles is kommer en kwel, want de cijfers over de eerste 8 maanden van het jaar tonen geen achteruitgang, doch een (nauwelijks merkbare) stijging van 0,4%.

Geen enkel merk wist afgelopen maand meer dan 3.000 wagens uit te leveren, maar VW komt ondanks een terugval met 2.944 stuks het dichtst in de buurt. Renault verovert de tweede stek met 2.792 exemplaren en Peugeot heeft aan 2.263 stuks genoeg voor de derde stek. BMW heeft zich inmiddels in de top vijf gewurmd, waar het met 2165 de hekkensluiter is na Opel dat 31 voertuigen meer wist te registreren. Voor de volledige Top 38 en de vergelijking met vorig jaar verwijzen we je zoals steeds door naar onze facebook-pagina waar we die tabellen hebben gepost.

De markt van bedrijfsvoertuigen kende in augustus een daling in elk van haar segmenten. Diezelfde daling vinden wij ook terug in de samengetelde cijfers voor 2013: -1,3% voor de lichte bedrijfsvoertuigen; -18,4% bij de voertuigen van 3,5 tot 16 ton; en - 21,2% voor de voertuigen boven 16 ton.

Ondanks een zonnige zomer kan de motormarkt geen groei presenteren. De maand augustus sloot 16,3% lager af dan in 2012. De eerste 8 maanden samen geven een resultaat dat 10,3% onder dan van vorig jaar ligt.