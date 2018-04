Toyota melkt 420pk uit Yaris Hybrid-R

Door: BV

Toyota heeft ons de afgelopen weken stevig bezig gehouden met een regiment teasers, schetsen en onvolledige informatie over de Yaris Hybrid-R. Maar nu geeft de concept die volgende week in Frankfurt te bewonderen valt, zich helemaal bloot.

Het recept van de potige hybride is eigenlijk simpel. Elk achterwiel wordt aangedreven door een 60pk sterke elektromotor die ook op de gewone Yaris Hybrid terug te vinden is. En tussen de voorwielen ligt een 1.6l benzinemotor met een knoert van een turbo, die zo maar eventjes 300pk ontwikkelt. Tel alles bij elkaar op ne je hebt 420 paarden om de koets van de Yaris voort te stuwen en individueel aan te sturen achterwielen om ervoor te zorgen dat het geheel ook nog eens koersvast en gegidsd door elektronica de bocht om gaat.

Net als in Toyota's Le Mans-racer de TS030 HYBRID, die het Audi tijdens de afgelopen editie knap lastig maakte, wordt de energie niet opgeslagen in een accu, doch in een supercondensator. Wie denkt dat we het nu wel gehad hebben met elektrische componenten, vergeet nog de derde elektromotor. Eveneens 60pk sterk, en gemonteerd tussen de motor en de sequentiële zesversnellingsbak, doet die voornamelijk dienst als generator. Tijdens het remmen stuurt die energie naar de condensator onder de achterbank, tijdens flinke acceleraties stuurt die stroom rechtstreeks naar de elektromotoren bij de achterwielen. Al dat vermogen is natuurlijk niet meteen nodig bij dagelijks gebruik, en daarom is er ook een gewone wegmodus voorzien. Dan reageert de Yaris Hybrid-R wat docieler.

Toyota geeft een erg gedetailleerde uitleg over de aandrijflijn, de verschillende modi, hoe veel seconden elke elektromotor de maximale trekkracht kan leveren... maar waar iedereen op zit te wachten, geven de Japanners niet prijs. Hoe snel is een Yaris met 420pk nu eigenlijk? We hebben er het raden naar.

Dat de kleine stadsrakker aan de buitenzijde een grondige make-over kreeg had u zelf al in de gaten. Je kan het allemaal nog eens in detail bekijken in onze fotospecial.