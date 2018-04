Agressief: Lexus LF-NX Concept

Door: BV

Ook Lexus is niet ongevoelig voor de groeiende vraag naar almaar compactere SUV's. Op het Autosalon van Frankfurt, steekt het merk daarom even de teen in het badwater. De LF-NX concept weerspiegelt niet alleen een verdere evolutie van de almaar scherper ogende L-finesse designtaal, maar exploreert ook hoe een kleine broer voor de Lexus RX er uit zou kunnen zien.

De ‘finesse' in het label dat de Japanners op hun vormtaal kleven, wordt stilaan meer naar de achtergrond verdreven. De LF-NX is ronduit agressief gelijnd. Vooral het smoelwerk met spoelvormige grille, expressieve lichtunits met aparte dagrijlichten, en een hoekvormig design dat de voorvleugel van de bumper scheidt, oogt erg agressief. Wat zwart plastic ter bescherming van fragiele koetswerkpanelen mocht op de flank uiteraard niet ontbreken, terwijl de achterlichten en de bijhorende luchtdoorstroomopening eronder het meest uitgesproken element zijn van de achterzijde.

De aandrijving wordt verzekerd door een nieuwe generatie van de 2,5l viercilinder-hybride-lay-out. Met integraalaandrijving als het moet.

Binnenin vinden we een in verhouding wat soberder cockpit, die geheel op de bestuurder gericht is. Tot de snufjes horen aanraakgevoelige bedieningsknoppen en een nieuwe touchpad voor de bediening van de meer geavanceerde functies. Ook hiervan hebben we beeld in de fotospecial.