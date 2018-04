Mercedes S-klasse Coupé duikt op in schetsvorm

Door: AUTO55

Dat er vier koetswerkversies van de nieuwe Mercedes S-klasse zouden verschijnen brachten we begin vorig jaar reeds onder de aandacht. Zo wordt naast de vierdeurs (net als bij de vorige lichting) een S met lange wielbasis beschikbaar gesteld en binnen afzienbare tijd komen er nog twee andere varianten op het thema bij: een coupé en een cabriolet. In afwachting daarvan hebben we de langste S al aan den lijve kunnen ondervinden.



Als we de geruchten die de ronde doen voor waarheid aannemen zal een stijlstudie van de coupé volgende week op het Frankfurtse autosalon worden voorgesteld. De creatie zou bovendien dicht aanleunen bij het uiteindelijke productiemodel waar men hoopt extra centen mee te verdienen. Meer informatie is er nog niet, ook niet wat de cabrio betreft, maar we houden je op de hoogte.

