VW Amarok Dark Label

Door: BV

Of de heren bij Volkswagen nu naar Star Wars zaten te kijken of juist de bodem van een fles Johny Walker hadden ontdekt - wie weet wel beide - toen ze de naam voor de speciale VW Amarok vastlegden is ons onbekend. Maar ‘Dark Label' doet ons alvast een beetje aan beide denken.

Wat het is, is een Amarok Trendline die zichzelf voor de gelegenheid van z'n sinistere kant toont. Dat doet de pickup door zichzelf op te tutten met getinte achterruiten, zwarte B-stijlen, gefumeerde achterlichten, zwarte accenten op de deurklinken, bumpers en spiegels, en - last but not least - zwarte velgen met een diameter van 18 duim. Dat komt bovenop de zilverkleurige carterbescherming en de rollbar.

Aan de binnenzijde is er Alcantara voor de verwarmde voorzetels en velours voor de vloermatten. Uiteraard is het te zien in de fotospecial.