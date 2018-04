Driecilinder onderweg naar VW Golf

Door: BV

Er worden de jongste tijd cilinders geofferd dat het een lieve lust is. Want kleinere motoren die hun lagere slagvolume en cilinderaantal compenseren met turbo's hebben op z'n minst op papier een lager verbruiks- en dus ook emissiecijfers. Achtcilinders worden vervangen door zespitters, zes cilinders worden er vier en die viercilinders mogen zich stilaan bedreigd voelen door exemplaren met 3 zuigers in hun ingewanden. De Ford Focus heeft er al één aan boord en er komen nog veel meer kleine krachtpatsers.

Op het Autosalon van Franfkurt was VW loslippig over een nieuwe driecilinder met amper 1 liter longinhoud, maar wel een vermogenscurve die het tot 110pk schopt. Een motortje dat de Duitsers in erg veel modellen kwijt kunnen, waaronder de Polo en... de Golf.