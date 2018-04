Caterham Aeroseven officieel

Door: AUTO55

De Aeroseven is een concept car die zich dit weekend voor het eerst in levende lijve zal laten aanschouwen tijdens de Grand Prix van Singapore. De straatversie ervan volgt in principe volgend jaar. Voor het onderstel speelde men leentjebuur bij de Seven CSR en de aandrijving neemt een bijna 240pk sterke Ford Duratec-motor voor zijn rekening. Caterham laat wel weten dat er nog alternatieven voor de aangehaalde krachtbron worden onderzocht. Verder is er sprake van launch- en tractiecontrole, alsook van een nieuw motormanagementsysteem en dat dankzij de hulp van het F1-team. In de huidige vorm zou de Aeroseven minder dan vier tellen nodig hebben om 100km/u aan te tikken. Alle foto's kan je hier bekijken.