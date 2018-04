Chevrolet Volt vanaf nu fors goedkoper

Door: BV

In de VS was de prijs van de grotendeels (want uitgerust met een range extender) elektrische Volt al met $ 5.000 gereduceerd en de snoeischaar werd ook al in de prijsboom van tweelingbroer Opel Ampera gezet. Dat de Volt dus ook bij ons goedkoper werd, was te verwachten. Hij is er nu vanaf € 38.000. Dat betekent dat het model bij ons nog een pak meer in de min gaat dan in z'n thuisland. Tot op heden kon je de Volt niet kopen voor minder dan € 45.950.