8 keer Daihatsu Concept op Autosalon Indonesië

Door: BV

Niet één, twee of zelfs drie concept cars van Daihatsu op het Autosalon van Indonesië. Maar acht. Akkoord, Daihatsu komt zelfs niet meer bij ons op de markt, maar in ontluikende markten laat het Japanse merk zich nog gelden met vooral compacte, betrouwbare en functionele voertuigen. Dat is de selectie studiemodellen overigens ook aan te zien. Dat zijn zonder uitzondering zuinige kleintjes.

De UFC 2 is een evolutie van de UFC die vorig jaar werd geshowed. Dichter bij serieproductie en dus ook meteen wat saaier. Maar wel nog steeds met plaats voor zeven. De D-R Estate is gebaseerd op de D-R Roadster die ook al eerder werd voorgesteld, maar heeft nu een hard dak.

De Ayla staat in Indonesië reeds in de catalogus en de GT, X-track en Luxury suggereren allemaal naar een uitbreiding van het leveringsprogramma.

De Ayla is naar Europese normen al erg compact, maar Daihatsu denkt dat eronder nog ruimte is voor een kleiner model (een kloon van wijlen de Sirion). De NC-Y en NC-Z concepts zijn de spreekwoordelijke teen in het badwater. Alle 8 concepts zijn te bekijken in de fotospecial.