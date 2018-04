Bob Wallace (75) overleden

Door: AUTO55

De in 1938 in Auckland, Nieuw-Zeeland geboren en getogen Bob Wallace (links op de foto) verkaste op 21-jarige leeftijd naar Italië. Hij kwam er aan de bak als automonteur bij de raceteams van Ferrari, Maserati, Count Volpe's Scuderia Serenis­sima en Lucky Casner's Camoradi USA. In '63 werd hij bij Automobili Lamborghini tewerkgesteld. Hij zou er een sleutelrol vervullen in de ombouw van de door Bizzarrini ontworpen V12 naar een GT-motor. De man bouwde ook enkele van de eerste productie-exemplaren van de 350GT. Maar Bob staat vooral bekend omwille van zijn bewezen diensten bij de bouw van de Miura, die als 's werelds eerste echte supercar wordt beschouwd, en van de excentrieke Urraco Rally.

Ook zijn cruciale bijdrage aan de Miura Jota uit 1966 blijft bij. De Jota ging in vlammen op na een crash, maar hij hielp er wel de productie van de Miura SVJ in de fabriek in Sant'Agata Bolognese mee op gang. Bob Wallace staat eveneens te boek als Lamborghini's eerste testrijder, een job die hij eerder toevallig op zich nam ondanks een gebrek aan race-ervaring (er was gewoon niemand anders) en van 1964 tot 1975 met plezier uitoefende. Daarna nam Valentino Balboni de fakkel over.

's Nachts testte de Nieuw-Zeelander de prototypes zelf uit en bracht hij de naald geregeld in de buurt van 270km/u op de Italiaanse Autostrada. Ooit ontsnapte hij zelfs aan een gewisse dood nadat de motor van een Countach bij topsnelheid op de snelweg explodeerde en hij de sportauto net genoeg kon laten uitbollen om op tijd de vlucht te voet te nemen. De auto in kwestie werd tot as herleid.

In 1975 keerde Wallace terug naar zijn geboorteland, om amper drie maanden later in de Verenigde Staten te eindigden. In Phoenix, Arizona bleef hij verder sleutelen aan Italiaanse exoten en startte hij uiteindelijk een eigen zaak. Afgelopen donderdag liet hij het leven ten gevolge van een hartstilstand. Hij is 75 jaar oud geworden.