Nieuw ontwikkelingscentrum Jaguar Land Rover in de maak

Beide merken hebben de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Jaguar heeft met de F-type een instant-klassieker in handen, de laatste Range Rover blijkt een schot in de roos en met de Evoque heeft men een relatieve verkoopstopper in huis. Maar om in de toekomst nog beter te presteren is het nieuwe R&D-centrum broodnodig, meent ontwikkelingsmanager Tony Harper. De bouw ervan gaat in september volgend jaar in het Engelse Coventry van start.

94 miljoen Britse Ponden werden ervoor opzijgeschoven. 50 miljoen daarvan komt uit de portemonnee van Jaguar Land Rover, het overige deel wordt gefinancierd door de Britse overheid en moederbedrijf Tata uit India. Een 500-tal werknemers (in plaats van 150) zullen zich er volledig kunnen toespitsen op vijf gebieden: design, motoren (inclusief hybride en elektrische aandrijving), autonome technologie, connectiviteit en rijgedrag.