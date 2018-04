Mercedes A-klasse in de BTCC

Door: AUTO55

Ciceley Racing en Mercedes zijn elkaar niet vreemd. Zowel in 1986 als het jaar erop reed Rusell Morgan de Ciceley Commercials Mercedes 190 naar de overwinning in zijn klassement tijdens de Manx Rally. Deze samenwerking werd nu nieuw leven ingeblazen. Volgend jaar zal het in Lancashire gevestigde raceteam namelijk meedingen voor de hoogste podiumplaats van het Britse toerwagenkampioenschap of de Dunlop MSA BTCC, en dat met een geprepareerde A-klasse als strijdmiddel. Voormalig Ginetta GT Supercup kampioen Adam Morgan blijft aan boord. De 24-jarige verkeert momenteel op de 7e plaats in de BTCC-ranglijst. Specificaties van de bolide werden niet vrijgegeven.