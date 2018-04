Mercedes voor waterratten

Door: AUTO55

De Arrow 460 geldt niet als de meest voor de hand liggende creatie met een Mercedes-logo. Het luxejacht, dat in volle glorie op de Monaco Yacht Show wordt tentoongesteld en waarvan de eerste exemplaren begin 2015 worden geleverd, werd ontwikkeld in samenwerking met Arrows Marine en is 14 meter lang. Aan boord plaats is er plaats voor tien passagiers.

Tot de uitrusting behoren een premium audio-installatie, airco, een ijsmaker en een 'wijnkelder'. De eettafel en het bed zijn inklapbaar om het maximum uit de beschikbare oppervlakte te halen en het achterdek met synthetische vloerbedekking is uitrekbaar. Uiteraard is het interieur rijkelijk bekleed, met onder meer nubuckleder en eucalyptus houtpanelen. Ook kan de voorruit worden opengeklapt en kunnen de zijruiten naar achter worden geschoven.

Voor de aandrijving zorgen twee dieselmotoren die elk 480pk uitbraken. Op kalme waters haalt de plezierboot 30 knopen, wat neerkomt op een kleine 56km/u. Voor een volledig uitgeruste Edition 1 vragen de makers ruwweg € 1,25 miljoen. Belastingen niet ingegrepen uiteraard. Meer plaatjes van de Arrow 460 kan je in de fotospecial gadeslaan.