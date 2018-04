Audi R8 mk2 in aantocht

Door: AUTO55

De (voor velen) meest tot de verbeelding sprekende Audi die je momenteel voor de deur kan parkeren krijgt een opvolger. En die zal niet al te lang op zich laten wachten. Vanuit Ingolstadt werd namelijk bevestigd dat het startsein voor de productie ervan in het midden van volgend jaar zal worden gegeven. De auto zal in de nieuwe Böllinger Höfe fabriek worden gebouwd, waar deels op 'groene energie' wordt geteerd. Over de bolide zelf wordt verder met geen woord gerept.